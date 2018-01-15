Ютре схадзка Управного одбору Заводу

НОВИ САД – Ютре, 16. януара, будзе отримана схадзка Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох.

На Дньовим шоре будзе препатранє обгрунтованя и провадзацей документациї котри сцигли од НВУ „Руске слово” у вязи зоз конкурсну документацию Саши Сабадоша, котру кандидат послал на оглашку за вибор директора Заводу. Понеже уложел жалбу, УО на прешлей схадзки, отриманей 4. януара, поглєдовал од НВУ „Руске слово” потребну дополнююцу документацию, на вимогу Покраїнскей влади.

Ютрейша схадзка будзе отримана у просторийох Заводу на 17 годзин.

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