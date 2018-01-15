Означованє Швета нєшка и у Коцуре

КОЦУР – У коцурским Доме култури, у орґанизациї КУД „Жатва” и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре, будзе означене Националне швето Руснацох.
У програми ше будзе бешедовац о фундаменталних людских вредносцох и воспитаню дзецох, а будзе и премиєра дзецинскей представи „Лєнїва Марча” у режиї Татяни Бркич, спред Етно клуба „Одняте од забуца” и МО Рускей матки Коцур.
Розпорядок отримованя програмох у рамикох означованя Националного швета Руснацох мож пречитац на тим линку.
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