Означованє Швета нєшка и у Коцуре

КОЦУР – У коцурским Доме култури, у орґанизациї КУД „Жатва” и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре, будзе означене Националне швето Руснацох.

У програми ше будзе бешедовац о фундаменталних людских вредносцох и воспитаню дзецох, а будзе и премиєра дзецинскей представи „Лєнїва Марча” у режиї Татяни Бркич, спред Етно клуба „Одняте од забуца” и МО Рускей матки Коцур.

Розпорядок отримованя програмох у рамикох означованя Националного швета Руснацох мож пречитац на тим линку.

