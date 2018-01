З програму у Вербаше, почина означованє Националного швета Руснацох

ВЕРБАС – Нєшка, у просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше, на 18 годзин почнє тогорочне означованє Националного швета Руснацох по местох у хторих робя Подручни канцелариї Националного совиту Руснацох, а хторе Руснаци у Сербиї означую 17. януара.

Пригодну програму отримаю члени секцийох Дружтва – Хор, Руска жридлова ґрупа, дзецински фолклор, а наймладши наступя и як солисти и рецитаторе.

Пред тим, на 16 годзин, будзе отримани Месни одбор Рускей матки и на 17 годзин виберанкова Скупштина КПД „Карпати”. После вечаршей програми, у Дружтве будзе орґанизовани и шветочни коктел.

Розпорядок отримованя програмох у рамикох означованя Националного швета Руснацох мож пречитац на тим линку.

