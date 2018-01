РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Русинов бал будзе отримани 20. януара у Ресторанє „Червена ружа”, у орґанизациї Фодбалского клубу „Русин”.

На Балу будзе грац „Пицикато бенд”, буду додзелєни и награди, орґанизована томбола и змагательни бависка.

