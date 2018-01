Буду поставени нови столки

ҐОСПОДЇНЦИ – Внєдзелю, 14. януара, после Служби Божей у грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, у парохиялним доме отримана рочна схадзка Церковного одбору тей церкви.

На схадзки представени финансийни звит и шицко цо поробене у прешлим року, як и план роботи за чечуци рок. У наступним периодзе заплановане, медзи иншим, и же би ше церкву обилєло знука и поставело нови древени столки на чиїм проєкту роби о. Михаил Холошняй. На схадзки сообщене и же у тим року мандат виходзи штверим членом одбора, та буду виберанки за нови.

Схадзку водзел предсидатель Церковного одбору Владимир Иванов, а попри членох одбора, присутни були и парох Данил Задрепко, панїматка Оля Задрепко и парохиянє. После схадзки Иванов поволал шицких же би пришли на локалну преславу Националного швета Руснацох на стреду, 17. януара, на 15 годзин у Шветочней сали Месней заєднїци Ґосподїнци.

