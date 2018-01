РУСКИ КЕРЕСТУР – И того жимского розпусту у Каритасу отримани Дзецински куцик, хтори тирвал од 10. по 13. януар.

Коло трицецеро дзеци нїзших класох и оводаше приходзели на друженє од 19 по 21 годзину, на хторим було рижни активносци и рекреативни бависка. Дзеци ше змагали у столним тенису, учели нови шпиванки и танци, бавели дружтвени бависка, мальовали… Шицки активносци орґанизовали млади, а у тим им помагали старши волонтере и родичи.

Остатнї дзень у Велькей виронаучней бул маскенбал з музику и „диско” ошвиценьом, а кажде зоз собу принєсол и закуску. Кед ше шицки натанцовали, найактивнєйши учашнїки достали скромни награди.

