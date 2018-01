У Зомборе розправа о НППР „АБЦ ФУД”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Привредним судзе у Зомборе би мала буц отримана розправа о Напредок пририхтаним планє реорґанизациї „АБЦ ФУД” з Руского Керестура, та кед розправа нє будзе одложена и план будзе прилапени, престанє важиц дотерашнї План реорґанизациї чий период мированя уж прешол.

Поверительох з Керестура, векшином паприґарох и занятих, заступа адвокатка Мария Йоксович, а тераз вироятнє нє будзе орґанизовани одход на розправу, пре нєприємни ситуациї зоз предшедуюцу судийку Биляну Перич коло прекладаня на руски язик и образованя присутних поверительох, дознаваме од предсидательки Здруженя Душици Орос.

У Напредок пририхтаним планє реорґанизациї „АБЦ ФУД”, медзи иншим, предложене же би ше уж за 40 одсто зменшани остаток длуства паприґаром и малим фирмом зменшало за 60 одсто и виплацовало го на пейц роки, з мированьом од дзевец мешаци и рочну камату 1 одсто.

Розправа заказана за 12 годзин у Зомборе, а можу присуствовац шицки поверителє Хладзальнї. Обезпечени и преклад цалей розправи на руски язик. Отримованє розправи заказоване и одкладане уж три раз.

