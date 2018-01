Закончена Жимска школа у Земплинских Теплицох

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школярох осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” була орґанизована Жимска школа руского язика у Земплинских Теплицох у Словацкей, од 8. до 11. януара. Жимска школа була отвореного типу за шицких заинтересованих школярох, а орґанизовал и софинансовал ю Национални совит Руснацох.

Зоз штерацецерима школярами були и наставнїци Каролина Папуґа и Саня Тиркайла, як и Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту.

Приємни домашнї за школярох орґанизовали обход музейох, каштельох, церквох и других културних богатствох у Гуменим, Требишове и Земплинских Теплицох, а шицко тото понука Кошицки самоуправни край котрому припадаю Земплински Теплици.

Жимска школа у Земплинских Теплицох орґанизована други рок за шором, з планом длугорочней традициї, а шицко як резултат подписаного спорозуменя медзи Земплинскима Теплицами и Руским Керестуром.

