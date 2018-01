Почина Жимска паприґарска школа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка починаю едукативни презентациї у рамикох Жимскей паприґарскей школи котру орґанизує Здруженє паприґарох „Капсикум анум”. Школа отвореного типу, так же на презентациї поволани шицки члени и други заинтересовани.

Едукативни презентациї буду отримовани вовторками и штвартками з початком на 17 годзин у Ресторанє „Червена ружа”, а остатня би мала буц отримана 8. фебруара. Свойо продукти представя фаховци з обласци рошлїнскей защити, осиґуруюци дружтва и др.

Нєшка, 16. януара, представя ше компаниї „Savacop”, „Nutrileaders”, „Naturcolsanting” и „Mineral Pro”, а на штварток, 18. януара, буду презентациї подприємствох „Agrimatco”, „Eco patent”, „Elton corporation” и „Best co ” з Вербасу.

