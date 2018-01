Нєшка схадзка Управного одбору Заводу

НОВИ САД – Нєшка Управни одбор (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох отрима свою шесту схадзку на 17 годзин.

На Дньовим шоре будзе препатранє обгрунтованя и провадзацей документациї котри сцигли од НВУ „Руске слово” у вязи зоз конкурсну документацию Саши Сабадоша, котру кандидат послал на оглашку за вибор директора Заводу. Понеже уложел жалбу, УО на прешлей схадзки, отриманей 4. януара, поглєдовал од НВУ „Руске слово” потребну дополнююцу документацию, на вимогу Покраїнскей влади.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)