Суботичаньом наявене означованє Националного швета Руснацох

НОВИ САД – Вчера у Суботици, тогорочного домашнього Централней програми означованя Националного швета Руснацох у Сербиї, на Конференциї за новинарох у Медия центру Городскей хижи представена програма котра будзе отримана на пияток, 19. януара.

Анамария Ранкович, о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох, визначела же єст Руснацох хтори зоз свою роботу у Суботици охабели шлїд, та так тогорочна програма будзе у знаку 120 рочнїци народзеня Мафтея Виная, а буду означени и 80 роки од народзеня и 25 роки од шмерци Ивана Ковача, єдиного руского композитора.

Иван Гарди, предсидатель Дружтва Руснацох у Суботици, бешедовал о початкох роботи того Дружтва, 2001. року, док Олена Планчак Сакач, предсидателька Орґанизацийного одбору, представела други провадзаци програми Швета котри пририхтани за тоту нагоду.

Централна преслава будзе отримана на пияток, 19. януара, починаюци зоз Службу Божу на 17 годзин у Францисканскей церкви, а потим ше предлужи у Городскей хижи у Суботици.

