Швето Руснацох означене и у Коцуре

КОЦУР – З нагоди Националного швета Руснацох вчера, 15. януара, отримана програма у коцурским Доме култури, у орґанизациї КУД „Жатва” и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох.

Програма отримана у Велькей сали Дому култури, а почала зоз виводзеньом гимнох Репубилики Сербиї и Руснацох у Сербиї. Присутних Коцурцох и госцох привитал предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта, як и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

У програми Микола Шанта бешедовал о фундаменталних людских вредносцох и воспитаню дзецох и здогаднул на мудри слова коцурского пароха Дюру Биндаса. У програми пречитана и дакедишня гимна Руснацох у старим краю, котру пречитали Теодора Ґайдош, Марина Медєши, Весна Бильня и Мая Ґайдош.

После тей официйней часци була премиєрно виведзена дзецинска представа „Лєнїва Марча” у режиї Танї Бркич, спред Етно клуба „Одняте од забуца” и МО Рускей матки Коцур.

На вчерайшей програми присуствовали предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї Олена Папуґа, предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан, директорка ОШ „Братство-єдинство” Славица Байор, як и представителє месних здруженьох, а после програми у Руским доме орґанизовани коктел.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

