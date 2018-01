У Вербаше означене Националне швето Руснацох

ВЕРБАС – Вчера Културно-просвитне дружтве „Карпати” у Вербаше, було перше хторе означело тогорочне Националне швето Руснацох, а хторе ше того тижня означи и по других по местох у хторих робя Подручни канцелариї Националного совиту Руснацох.

Госцох привитали дотерашнї предсидатель Дружтва др Деян Загорянски и народна посланїца Олена Папуґа, хтора з тей нагоди достала и подзекованє Дружтва, а члени секцийох КПД „Карпати” отримали пригодну програму, у хторей участвовали Хор, Руска жридлова ґрупа, дзецински фолклор, млади солисти и рецитаторе.

Медзи госцами були директорка НВУ „Руске слово” и заменїца предсидателя Скупштини општини Вербас Мартица Тамаш, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, директор Културного центру Вербас Рихард Хенґл, член Општинскей ради задлужени за културу у Вербаше Боян Периз и велї други.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

