НОВЕ ОРАХОВО – Националне швето Руснацох у Сербиї, хторе ше преславює 17. януара, Руснаци у Новим Орахове преславя нєшка у Руским доме.

З тей нагоди пририхтана пригода програма котра почнє на 19 годзин.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

