Мож резервовац уходнїци за бал у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – За Бал широких сукньох, котри будзе отримани на соботу, 3. фебруара, у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко”, мож резервовац уходнїци.

Уходнїца кошта 1 200 динари, а дзивки и жени опасани до широкей сукнї ю нє плаца. Свою уходнїцу мож резервовац при Миколови Кухарови на тел. 065/838-60-44 и при Звонкови Салаґови 064/353-211-9. Од пондзелку, 29. януара по пияток 2. фебруар, од 19 до 20 годзин уходнїци мож превжац у просторийох Дружтва.

Бал широких сукньох почнє на 20 годзин, а госцох будзе забавяц „Микс бенд” з Руского Керестура. Орґанизаторе обезпеча смачну вечеру и, як и вше потераз, богату томболу.

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