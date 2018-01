Будзе и Паприґарски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тринасти Паприґарски бал у Руским Керестуре будзе отримани 7. фебруара у ресторану „Червена ружа”. Шлєбодни столи нєт, понеже ше карти заручую з рока на рок, еветуално мож направиц мали вименки, и додац даєдно место.

Нове же того року першираз госцох на балу будзе забавяц бенд „Коцурски бетяре”, орґанизаторе наявюю наисце богату томболу и нови бависка, добру забаву и розвагу пред наступну паприґарску сезону.

(Насловна фотоґрафия зоз прешлорочного Паприґарского балу).

