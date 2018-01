Гуманитарна манифестация и Дочек у єдним дню

ЖАБЕЛЬ – Всоботу, 13. януара, на площи опрез будинка Општини Жабель отримана Гуманитарна манифестация „Улїца отвореного шерца” на котрей наймладших забавяли аниматоре, а патрели и рижни интерактивни представи.

Манифестацию отворел предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич котри гварел же щешлїве дзецинство крочай ґу успишнєйшей будучносци. Исти дзень, на истим месце, алє вечар, орґанизовани дочек Нового року по юлиянским календаре. Музику пущал ди-джей, присутни достали варене вино, а на пол ноци бул огньомет.

Средства назберани у тей гуманитарней акциї будду подаровани Здруженю родичох и хранительох дзецох и младежи зоз почежкосцами у розвою „Алтруист” зоз Жаблю.

Орґанизатор и финансиєр обидвох соботових подїйох була Општина Жабель, а орґанизацию помогли и Совит Месней заєднїци Жабель и Народней општинска библиотека „Велько Петрович”.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)