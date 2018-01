ВЕРБАС – Вчера, у просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше, пред означованьом Националного швета Руснацох, отримана схадзка Месного одбору Рускей матки.

На схадзки поднєшени звит о роботи у предходним и плани роботи за наступни период, а функцию предсидателя Месного одбору и далєй будзе окончовац др Деян Загорянски.

(Опатрене 35 раз, нєшка 35)