Уметносц як гоби – Дарко Папуґа

Рисунки Дарка Папуґу з Руского Керестура „одкрили” зме на вистави на прешлорочней „Дньовки”. Дарко фаховни инженєр електротехнїки, рахункарства и енерґетики, а одмалючка люби рисовац зоз клайбасом. На його чарно-билих роботох найчастейше мож видзиц животинї, инсекти, бо го то, гвари, баржей интересує як, наприклад, рисовац особи. Твори так же ше припатра на даяку слику, бо му рисованє „з глави”, припознава, нє барз идзе. Виприповедал нам же рисунок мухох настал на паперу з єдного колоквиюма хтори нє положел, та тот папер позберал дому, стал му на столє, а кед му пришла инспирация, рисовал по нїм. Нїґда нє обявйовал и нє викладал свойо твори, аж тераз, на „Дньовки”, а и то, гвари Дарко, випадло цалком случайно. Участвує и у орґанизациї тей манифестациї, понеже є член младежского Здруженя „Pact Ruthenorum”. Остатнї период слабше рисує, бо нє ма тельо мотивациї, а анї часу, алє гвари же му можебуц ознова придзе тота фаза, бо „руки ту, а клайбаси лєгко набавиц”.

