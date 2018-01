Мая Зазуляк Гарди предложена до УО Дома култури Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит Руснацох на електронскей схадзки, котра тирвала од 10. по 15. януар, вибрала новинарку и редакторку часопису МАК Маю Зазуляк Гарди, за члена Управного одбору (УО) Дома култури Руски Керестур.

Зазулякову Гарди Национални совит потримал зоз 14 гласами, а до УО Дома култури Руски Керестур ю ма меновац локална самоуправа.

До УО Дома култури Руски Керестур виберало ше лєм єдного члена, место Михайла Зазуляка, пре його нєсподзивану шмерц.

Дом култури Руски Керестур установа од окремного значеня за Руснацох и прето на предклад Националного совиту Руснацох снователь локална самоупрва, Општина Кула, менує єдного зоз седем членох УО.

Мандат Маї Зазуляк Гарди тирва лєм по конєц мандату того зволаня УО Дома култури Руски Керестур, котри виходзи 2019. року.

(Опатрене 82 раз, нєшка 82)