Преробела лаборатория за контролу млєка

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди вчера сообщело же почала робиц лаборатория за випитованє и контролу квалитета млєка, през мониторинґ продукциї млєка на цалей териториї Сербиї.

Циль мониторинґа, як обовязней часци процеса акредитациї, будзе утвердзованє квалитета при примарних продуковательох же би ше зоз додатну едукацию и роботу зоз нїма унапредзело продукцию млєка у Сербиї, гвари ше у сообщеню.

Мониторинґ млєка котри ше реализує, будзе подполно безплатни.

Дирекция за национални референтни лабораториї обчекує доставанє акредитациї за лабораторию по конєц рока, та ше од 2019. року висина суми премийох за млєко будзе виплацовац спрам класи квалитета, визначує ше у сообщеню Министерства.

