Понїщена Явна оглашка за предай ґаражох

ШИД – Драґан Ґутич, член Општинскей ради задлужени за привреду, на нєшкайшей конференциї за новинарох сообщел же понїщена Явна оглашка за предай 69 ґаражох у власносци локалней самоуправи.

Як Ґутич обгрунтовал, причина за понїщованє оглашки нєскладанє податкох вязаних за квадратуру ґаражох у порихтаней документациї зоз реалним станом поверхносци ґаражох. Вон прецизовал же дзепоєдни ґаражи маю векшу поверхносц як цо наведзене у оглашки, а други меншу.

Ґутич гварел же будзе требац два-три мешаци же би виправело потребну документацию , а потим будзе розписана нова явна оглашка, алє ше цена нє пременї – 9 000 динари за квадратни метер.

Явне лицитованє ґаражох було заказане за 30. януар на 10 годзин у будинку Месней заєднїци Шид, а оглашка понїщена 10 днї до конца тирваня оглашки, а два тижнї пред лицитованьом.

