Коцурске здруженє младих „КУМ“ почина роботу на новим проєкту

КОЦУР – У Беоґрадзе, у Привредней комори Сербиї, Коцурске здруженє младих „КУМ“, пияток 12. януара, подписало контракт зоз Реґионалним центром Австриї зоз котрим будзе робиц на проєкту „Желєна школа” дзекуюци котрому ше будзе едуковац школярох и професорох о отримуюцим розвою и еколоґиї.

Конєчни циль того проєкту пририхтованє школярох же би по законченю штреднєй школи могли сами себе найц даяку роботу у обласци очуваня животного стредку.

Проєкт Здруженя „КУМ“ бул оценєти як єден зоз седем найлєпших проєктох на Балкану.

Проєкт ше почнє реализовац од фебруара, а у проєкту облапена и Основна школа „Братство єдинство“ зоз Коцура, як и Ґимназия „Петро Кузмяк“ зоз Руского Керестура.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)