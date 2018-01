Шветочна програма и у РКЦ

НОВИ САД – Означованє Националного швета Руснацох будзе и у Новим Садзе, у Руским културним центру (РКЦ) на 19,30 годзин.

У програми буду участвовац члени секцийох, насампредз Женска шпивацка ґрупа, Хор „Гармония” и рецитаторе, а Саша Загорянски будзе грац на клавиру.

На ютрейшу програму з нагоди того Швета наявени и представнїки покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, як и зоз кабинету городоначалнїка Нового Саду и предсидатель Скупштини Городу Нови Сад Здравко Єлушич.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

