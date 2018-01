Швето у знаку означованя 200-рочнїци образованя по руски

ШИД – Националне швето Руснацох будзе означене з пригодну програму у Руским доме на стреду на 19 годзин, а орґанизатор КПД „Дюра Киш“.

Окрем историйних податкох вязаних за присельованє Руснацох на тоти простори, преслава будзе и у знаку означованя 200-рочнїци образованя по руски у Шидзе.

У шветочней програми наступя Старша жридлова мишана шпивацка ґрупа, як и Младша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

