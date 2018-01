На 18 годзин у Доме култури означованє Националного швета Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур, нєшка на 18 годзин, почнє пригодна програма з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

На програми наступи Мишани хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая, Дзивоцка шпивацка ґрупа и солисти, Вельки народни оркестер Дома култури, як и аматерски ансамбл Културно-уметнїцкого дружтва „Сербия” з Кули.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

