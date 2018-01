Швето означа и Руснаци у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Националне швето Руснацох у Сербиї нєшка означа и Руснаци у Сримскей Митровици.

У програми буду участвовац дзеци хтори виучую руски язик, Шпивацка ґрупа „Руски зарї”, а буду виведзени и даскельо музични точки. Шпивачох будзе провадзиц Оркестер „Ходоба и приятелє”. У єдней часци програми о Руснацох будзе бешедовац Дюра Латяк, а о. Владислав Варґа о Руснацох у Сримскей Митровици.

Нєшкайша шветочна програма будзе отримана у Ґалериї „Лазар Возаревич” на 17,30 годзин.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

