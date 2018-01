У шветочней програми у Бикичу коляди и поезия

БИКИЧ – Националне швето Руснацох будзе означене и у Бикичу з пригодну програму у Доме култури хтора почнє на 17 годзин.

Окрем историйних подїйох вязаних за присельованє Руснацох на тоти простори, нащивителє годни послухац коляди у виводзеню Шпивацкей ґрупи „Бикичанки“, хтори пририхтую за нови компакт-диск.

У єдней часци програми свойо поетски твори представя члени КПД „Иван Котляревски“, як и пригодни винчованки страших и младших членох бикичского Дружтва.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

