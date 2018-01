Швето означа и Ґосподїнчанє

ҐОСПОДЇНЦИ – У шветочней сали Месней заєднїци Ґосподїнци, на 15 годзин, почнє тогорочне означованє Националного швета Руснацох у Сербиї.

Пригодну програму отримаю члени рецитаторскей секциї, Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, а потим будзе пречитане кратке огляднуце на историю Руснацох.

Орґанизацию означованя Националного швета Руснацох у Ґосподїнцох помогла Подручна канцелария Националного совиту Руснацох у Дюрдьове.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

