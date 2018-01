Нєшка означованє швета у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, на 12 годзин почнє тогорочне означованє Националного швета Руснацох, котре пада точно на нєшкайши дзень.

Пригодну програму отримаю члени секцийох Дружтва – Тамбурови оркестер и члени рецитаторскей секциї. Єдна часц програми будзе пошвецена историї Руснацох, їх приселєню и значних подїйох и датумох з прешлосци.

Пред програму, як и каждого року, буду поставени по три застави на значни будинки у валалє – на Месней заєднїци, Рускей школи и КУД „Тарас Шевченко”.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

