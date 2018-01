З шветочну програму означене Швето у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Националне швето Руснацох у Сербиї, хторе ше преславює 17. януара, Руснаци у Новим Орахове преславели вчера у Руским доме.

У програми пририхтаней за тоту нагоду, пречитани реферат о значносци того Швета за Руснацох, а потим члени литературней секциї читали рецитали, наступел и оркестер домашнього КУД „Петро Кузмяк”, а одшпивани и даскельо шпиванки.

У предлуженю програми публика мала нагоду одпатриц Монодраму „Милионерка” у виводзеню Амалиї Ковач з Кули, по тексту Ирини Гарди Ковачевич, а у режиї Янка Лендєра.

После урядовей програми госци ше дружели з домашнїма коло смачней вечери.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

