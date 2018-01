УО Заводу: Кандидат цо ше жалєл, заш лєм нє сполнює условия за директора

НОВИ САД – Управни одбор (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) вчера, 16. януара, отримал шесту схадзку, на котрей у фокусу була точка – Препатранє обгрунтованя и провадзацей документациї котри сцигли од НВУ „Руске слово” у вязи зоз конкурсну документацию Саши Сабадоша.

УО Заводу за културу ВР завжал становиско же Сашо Сабадош нє сполнює конкурсни условия, односно потвердзел предходне становиско же нє сполнює вимогу о роботним искустве за директора тей институциї и прето нє будзе зоз нїм окончена розгварка як зоз кандидатом за директора.

Таке заключенє принєшене после додатного обгрунтованя о роботним искустве, котре УО Заводу за културу ВР достал од НВУ „Руске слово”. Тото заключенє УО Заводу у найблїзши час прешлїдзи обидвом сновательом Заводу за културу ВР – Националному совиту Руснацох и АП Войводини.

Концом прешлого року Покраїнска Влада прилапела жалбу кандидата Саши Сабадоша и наложела же би УО Заводу ище раз превипитал свою одлуку и глєдал деталї у вязи роботного искуства кандидата од НВУ „Руске слово”. Предходно його кандидатура за директора Заводу за културу ВР нє була прилапена, бо наводно нє мал найменєй пейц роки роботного искуства у фаху.

По процедури за вибор директора Заводу за културу ВР, УО Заводу окончує розгварку зоз кандидатами котри сполнюю условия зоз явного конкурсу и прави предлог-лїстину кандидатох зоз обгрунтованьом (записнїк зоз думанями о кандидатох), котри прешлїдзує Националному совиту Руснацох, а котри потим предклада кандидата за директора Покраїнскей влади, котра го менує.

