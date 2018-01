Нєшка означованє Швета у Кули

КУЛА – Националне швето Руснацох нєшка будзе означене у просторийох кулского РКУД „Др Гавриїл Костельник”, а пригодна програма почнє на 17 годзин.

Як за Рутенпрес виявел предсидатель Дружтва Владимир Бучко, з тей нагоди пририхтали програму на хторей акцент будзе на инсерту з филма „Операция Висла”. Филм емитовани на лоньским „Русин филм фесту” у Шидзе, та го и з тей нагоди наяви Саня Тиркайло.

На преславу Дня Руснацох кулске Дружтво, попри своїх членох и других Руснацох, поволало и представительох локалней самоуправи и других КУД зоз городу.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

