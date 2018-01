Шветочно и у дюрдьовскей Школи

ДЮРДЬОВ – Вчера, 17. януара, Националне швето Руснацох першираз зоз шветочну програму означене и у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове.

У програми участвовали дзеци нїзших класох котри виучую руски язик, школяре другей класи руского оддзелєня, єдиного руского оддзелєня у нїзших класох и дзецински хор. Школяре читали, шпивали и рецитовали по руски, а у даєдних часцох програми пред публику прекладали слова зоз сербского на руски язик. Дзеци зоз своїма учителями и наставнїками пририхтали и розлични панои о Руснацох на обидвох язикох.

После програми послужени руски народни єдла – геровци, пита з бундави и капушнїки котри пририхтали Йозефина Балїнт и Леона Хромиш. Исти дзень пополадню школяре патрели филм о присельованю Руснацох на тоти простори „Атлантида заш лєм постої”.

На програми були присутни управитель валалскей грекокатолїцкей парохиї о. Михаил Холошняй, ґосподїнски паноцец и вироучитель у тей школи о. Данил Задрепко, Мирон Сабадош, координатор Подручней канцелариї у Дюрдьове, Радован Чолич, пресидатель Скупштини Општини Жабель, Лазар Чонкич, член Општинскей ради задлужени за образованє, Нерима Шовлянски, членїца Општинскей ради задлужена за културу, родичи и школяре.

