Швето означене у Дзецинскей заградки и Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох у Сербиї, 17. януар, вчера означене и у керестурских образовних установох – у оддзелєню Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули, и у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

У „Цицибану” швето означене у шицких воспитних ґрупох окрем у наймладшей – яшельковей. На пригодни способ, з оглядом на возрост дзецох, виховательки им бешедовали о Швету, а у предшколскей ґрупи, дзе вихователька Емилия Костич, тей подїї ше з рижнима змистами пошвеци цали тидзень.

У штреднєй обданїщовей ґрупи, дзе вихователька Даниєла Сопка, дзецом о Руснацох, националних символох и старих предметох бешедовал госц Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору нашого Националного совиту.

Националне швето означене вчера и у керестурскей Школи чому у шицких оддзелєньох були пошвецени годзини руского язика, а Швето означене и на трох паноох у школским голу. Школяре и просвитни роботнїки поволани присц и на означованє швета хторе було на уровню валала у Доме култури.

