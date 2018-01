У Новим Садзе означене Националне швето Руснацох

НОВИ САД – Руснаци у Новим Садзе, вчера 17. януара, у Руским културним центре (РКЦ), означели Националне швето Руснацох у Сербиї.

Госцох привитали предсидатель Управного одбору РКЦ Владимир Иван и предсидатель Скупштини Городу Нови Сад Здравко Єлушич. З Руснацами у Новим Садзе Швето пришли означиц и госци – народна посланїца Олена Папуґа, о.д директорки Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, парох новосадски о. Юлиян Рац и велї други.

У програми, хтора почала участвовали члени секцийох, Хор „Гармония”, млади рецитаторе, Женска шпивацка ґрупа, а Саша Загорянски грал на клавиру.

Преслава у Новим Садзе закончена зоз приємним коктелом и друженьом.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

