Преслава у знаку означованя 200-рочнїци образованя по руски

ШИД – Зоз шветочну програму у Руским доме, хтора була у знаку означованя 200-рочнїци образованя по руски, у шидскей општини означене Националне швето Руснацох.

О образованю по руски у 19. вику бешедовала Саня Тиркайло, наставнїциа Златка Сивч Здравич о периодзе у 20. вику по 1989. рок, а о наступним периодзе по нєшка бешедовала Вера Дупало.

Програму збогацели и Старша мишана жридлова шпивацка ґрупа и Младша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ з венчиком руских шпиванкох.

Школярка Сара Гирйоватий пречитала твори Миколи М. Кочиша „Мацери при кудзелї“, а Давид Гирйоватий писню Михайла Ковача „Дїдово унуки“.

Саня Тиркайло пречитала и виривок зоз кнїжки Михайла Ковача „Капка по капка живот одцека“ о його школярских дньох.

После програми на коктелу предлужене друженє з нагоди Швета.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

