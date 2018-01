Дзень Руснацох преславени у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветочна програма з нагоди Националного швета Руснацох у Руским Керестуре отримана вчера пред полну Вельку салу рускокерестурского Дому култури, а потим бул орґанизовани коктел у Ресторану ,,Червена ружаˮ.

Шицких присутних привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац.

− Єденаста преслава Националного швета пред нами, того року зме жадали розпочац з иншаку концепцию преслави, та нєшка наступи и КУД ,,Сербияˮ зоз Кули, на рок плануєме же би наступели припаднїки другей националносци, бо з нїма вєдно жиєме 270 роки, од кеди зме ше приселєли на тоти простори. З тей нагоди винчуєм вам Дзень Руснацох – гварел Рац.

Швето спред Општини Кула швето повинчовал заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, котри наглашел же факт же на єй териториї жию и Руснаци, представя богатство.

Програма почала зоз державну гимну ,,Боже правдиˮ и руску гимну ,,Браца Русиниˮ котри одшпивали Мишани хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая у провадзеню Велького народного оркестру Дому култури. Аматере КУД ,,Сербияˮ зоз Кули наступели зоз трома шпиванками и двома танцами, Дзивоцка ґрупа Дому култури Руски Керестур з двома шпиванками, Мирослав Малацко одшпивал два писнї, а самостойно ше представел и Вельки народни оркестер Дому култури.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

