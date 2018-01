Шветочно було и у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Националне швето Руснацох у Сербиї шветочно означели и Руснаци у Сримскей Митровици зоз госцами и пригодну програму.

Повинчовац Руснацом у Митровици Швето спред Националного совиту Руснацох пришол Йовґен Мудри, подпредсидатель, а викладанє о Руснацох мал Дюра Латяк и о. Владислав Варґа котри ше оглєднул на прешлосц Руснацох у Сримскей Митровици.

У програми участвовали дзеци хтори виучую руски язик, шестри Сара, Снежа и Марияна Страценски, з музичнима точками ше представели шпивачка Надя Каурин и Шпивацка ґрупа „Руски зарї”, а виведзени и даскельо композициї класичней музики. Шпивачох провадзел Оркестер „Ходоба и приятелє”.

Нєшкайша шветочна програма отримана у Ґалериї „Лазар Возаревич”, а у рамикох Дньох росийскей култури, хтори ше там отримую од 15-25. януар.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

