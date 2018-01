Швето у знаку колядох и поезиї

БИКИЧ – У Доме култури, у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“, вчера означене Националне швето Руснацох зоз пригодну програму.

Жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки“ ше представела зоз венчиком колядох хтори пририхтую зняц на компакт-диск, а Зденко Лазор пречитал историйни податки о приселєню Руснацох на тоти простори, з окремним огляднуцом на Бикич.

Зоз поезию ше представели и Марина Шолтис хтора рецитовала писню Михала Рамача „Руске слово“, Невенка Бобаль пречитала свою писню „Руска мац“, Дарко Бобаль авторску писню „Опомнуце“, а Зденко Лазор з писню „Мойо гори“.

После програми було друженє на хторим були понукнути традицийни руски єдла.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

