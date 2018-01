Шветочносц отримана и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци, штварти раз отримана шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

После гимни Републики Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї, спред Орґанизационого одбору присутних привитал и винчовал швето домашнї Владимир Салонски и Мирон Сабадош, координатор Подручней канцелариї у Дюрдьове котри похвалєл присутни дзеци котри вучую руски язик у валалскей основней школи. Швето винчовал и Борис Страживук, предсидатель Совиту Месней заєднїци Ґосподїнци, котри гварел же у Ґосподїнцох Руснаци орґанизую найвецей културни подїї и пожадал им же би так було и надалєй.

У шветочней програми участвовали члени дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, Яким Гарди пречитал кратке огляднуце на историю Руснацох, а Милица Михальовски и Ясмина Будински, членїци рецитаторскей секциї дюрдьовского Дружтва, пречитали писнї наших поетох.

После програми пририхтани коктел и послужени геровци, котри за тоту нагоду пририхтала Ґосподїнчанка Гелена Крклюш Фейди.

На програми були присутни представнїки ґосподїнскей Основней школи „Жарко Зренянин”, Владимир Иванов, предсидатель Церковного одбору валалскей грекокатолїцекй церкви, як и його члени, представнїки дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и валалчанє.

Програму з нагоди Швета у Ґосподїнцох пририхтала Подручна канцелария Националного совиту (НС) Руснацох зоз шедзиском у Дюрдьове и у сотруднїцтве з Руснацами зоз Ґосподїнцох.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)