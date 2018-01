Три застави на трох местох

ДЮРДЬОВ – Означованє Националного швета Руснацох у Дюрдьове почало з традицийним поставяньом трох заставох на трох значних будинскох у валалє. Застава Републики Сербиї, АП Войводини и Руска застава з гербом положени на будинок Месней заєднїци Дюрдьов, Рускей школи и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” дзе, як и вше потераз, на 12 годзин отримана пригодна програма з нагоди того Швета.

На шветочносци Тамбурови оркестер одграл гимну Републики Сербиї и шветочну писню Руснацох. Присутних привитал Мирон Сабадош, координатор Подручней канцелариї у Дюрдьове, а Швето винчовал Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель и пожадал же би руска заєднїца и надалєй мала добре сотруднїцтво зоз општинску.

У програми Яким Гарди пречитал огляднуце на историю Руснацох, їх приселєнє, значни подїї и датуми з прешлосци, алє и на формованю институцийох на тим просторе, а Милица Михальовски и Ясмина Будински, членїци рецитаторскей секциї Дружтва, пречитали по єдну писню наших поетох о Руснацох.

После програми пририхтани коктел на котрим послужени велї руски национални єдла – ґоргелї, белюши, геровци, пита з бундаву, капушнїки и ище вельо того. Гоч падал диждж, на шветочносц пришли велї гражданє, управитель валалскей грекокатолїцкей парохиї о. Михаил Холошняй, ґосподїнски паноцец и вироучитель у валскей Школи о. Данил Задрепко, Радован Чолич, предсидатель Скупштини општини Жабель, Нерима Шовлянски, членїца Општинскей ради задлужена за културу, Душанка Джамбас, предсидателька совиту Месней заєднїци Дюрдьов, члени Церковного одбора грекокатолїцкей церкви, представнїки основней школи, як и других здруженьох з валалу.

Програму з нагоди Националного швета Руснацох у Дюрдьове пририхтала Подручна канцелария Националного совиту (НС) Руснацох у сотруднїцтве з КУД „Тарас Шевченко”.

По конєц тижня Националне швето Руснацох будзе отримане по тим розпорядку.

