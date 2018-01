Будзе основана Канцелария за роботне анґажованє роботно способних, а нєзанятих

ШИД – Општина Шид и Здруженє гражданох „Дуґа” з Ади, нєшка подписали контракт о снованю Канцелариї за роботне анґажованє роботно способних, а нєзанятох особох хтори у стану социялней потреби.

По словох Весни Циврич, предсидательки „Дуґи”, слово о дружтвено-хасновитей роботи за особи хтори глєдаю єднократну пенєжну помоц од Центра за социялну роботу, а од тераз, же би доставали тоту помоц, буду мушиц буц роботно анґажовани наприклад на одметаню шнїгу, збераню одруткох и шмеца або даяких других одвитуюцих роботох у явних подприємствох и установох општини, а за тото роботне анґажованє достаню пенєж.

Слово о єденастей по шоре такей канцелариї у Сербиї, а Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид, виявел же то крочай ґу помаганю согражданом през роботу, же би ше вони чувствовали як дружтвенохасновити члени штредку у хторим жию.

Средства за роботне анґажованє ше им нє будзе уплацовац на їх рахунок, алє им ше директно заплаци основна пожива у предавальнї, рахунок за струю, лєбо набави лїк и подобне.

