Тераз прави час

Початок обнови найстаршей рускей хижи у Керестуре и отворени Руски дом у Коцуре два значни подїї хтори маю нє лєм конкретне, опиплїве значенє алє су и символїчно вельки. Указую же руска заєднїца почитує свою прешлосц, и же є свидома о потребох хтори ноши час у хторим нєшка жиєме. Основни задаток Националного совиту Руснацох же би витворел предусловия за нєсметани културни и народни живот нашей заєднїци, же би му оможлївел основу и рамик. Насампредз прето зме основали Фондацию „Рутенорум”, хтора тирвацо будзе охраньовац маєтково-правни интереси рускей заєднїци. Тераз тот рамик треба виполїц зоз квалитетнима и интересантнима змистами, же би нам Руски дом нє остал празни, а найстарша хижа знова спадла. То звичайно бул задаток креативних и творчих людзох, ентузиястох хтори нє саную свой час и знанє пошвециц Руснацом. Медзитим, живот помали одноши ґенерацию поєдинцох хтори так жили и роздумовали. Приоритети нєшка иншаки. Прето мушиме будовац и кадрово моцнїц нашо институциї, хтори буду тирвац длужей од людского вику. То тирваци задаток Националного совиту. Кед слово о терашнїм зволаню на чиїм сом чолє, по конєц мандату бим любел порушац „Рутен радио”. За початок, голєм на интернету, же би ґо могли чуц и нашо людзе у Коцуре, и виселєнци у Канади и роботнїци у Словацкей.

И того року, руска култура и образованє на мацеринским язику заш лєм були приоритети, понеже то дїялносци хтори нам даваю идентитет. Же бизме тот идентитет и зачували, кед уж нє иншак, голєм най нам нє будзе чежко уписац ше до Окремного виберацкого списку и гласац на виберанкох за Национални совит хтори би мали буц у тим, 2018. року. Маме нагоду сами вибрац найлєпших спомедзи себе, по совисци и здравим розуму. Без тей малей усиловносци, нє мож обчековац же нам будзе лєпше.

Национални совит осем роки окончує порядни роботи хтори ше уж подрозумюю та их досц лєм спомнуц – отримує манифестациї, потримує руски дружтва, додзелює стипендиї нашим школяром и обезпечує учебнїки, и помага у витворйованю других обласцох културней автоноомиї Руснацох. Шицко спомнуте нєшка жиє зоз власним животом, идзе по своїм цеку, алє нє треба забуц же драга поталь нє була лєгка анї єдноставна. Требало одлучовац, виберац, селектовац цо нам нєобходне а без чого мушиме, бо руска заєднїца нє ма капацитети за шицко цо бизме сцели. Медзитим, верим же нєшка маме заокружену систему рускей културней самоуправи и зарисовани курс по хторим треба исц и далєй. То нє значи же нєт места або потреби за пременки. Як приклад, и нашо нєшкайше швето, Дзень Руснацох, на рок будземе славиц иншак. През остатнї дзешец роки, циль нам бул же би ше Руснаци лєпше упознали медзи собу, же би ше кажде нашо дружтво хторе було домашнє Централней шветочносци Националного швета Руснацох з найлєпшим цо ма представело заєднїци. Убудуце, на наш дзень треба же би нас упознали и сушеди, приятелє и родзина зоз других заєднїцох з хторима вєдно жиєме.

Неґативни демоґрафски тренди и миґрациї за лєпшим животом медзи найвекшима проблемами на тих просторох, а єднак моцно потрафяю нас шицких. Прето нєобходне же би система рускей културней автономиї и надалєй остала твардо укоренєна у векшей, державней системи – чи то култура, чи образованє, чи информованє по руски. Кед зме єй часц, вец и держава будзе мац обовязку о нас дзбац, потримовац нас и помагац нам як и дотераз. Конкретно, у року пред нами обчекуєме обецану потримовку Покраїнскей влади за адаптацию будинку у Улїци Матици сербскей у Новим Садзе дзе будзе шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох. Тераз прави час, бо як знаме, у 2018. року на державним уровню означує ше вельки ювилей, 100-рочнїца присоєдинєня Войводини ґу Сербиї. На Велькей народней скупштини хтора принєсла тоту одлуку, участвовал и 21 Руснак, а чесц отвориц ю мал тедишнї наш новосадски протоєрей Йован Хранилович. Нашо предки так участвовали у приношеню историйней одлуки хтора нам у заєднїцкей держави оможлївела националне отриманє по нєшка. То гутори же Руснаци вше знали препознац историйни момент и дух часу у хторим жию. Наздавайме ше же и наша, и будуци ґенерациї буду єднак мудри. З тим наздаваньом, шицким Рускиньом и Руснацом, и шицким добрим людзом з хторима жиєме и робиме, винчуєм Националне швето Руснацох.

