КОЦУР – Нєшка, 19. януара на 17 годзин, у Велькей сали Месней заєднїци будзе отримана Рочна скупштина ФК „Искра”.

На Скупштини будзе пречитани звит о роботи у прешлим року, як и плани на чечуци рок.

Управа клуба поволує Коцурцох же би на пияток пришли до Месней заєднїци и зоз своїма предкладами, суґестиями и идеями помогли Клубу же би у 2018. року була ище успишнєйши.

