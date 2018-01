Починаю роботнї за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу у Руским Керестуре ютре почнє циклус од штирох интерактивних роботньох за младих у орґанизациї Центру за слуханє „Нїтка”.

Ютре будзе отримана перша роботня з тему „Нє шицко таке чарне, роздумай ище раз” на 19 годзин, а водзиц ю будзе дипломовани психолоґ Соня Виславски и волонтерка Центру „Нїтка”. На роботню обовязна приява на емаил адресу vislavski.sonja@gmail.com, найпознєйше по нєшка, 19. януар, до 18 годзин.

За идуци три роботнї термини буду утвердзени познєйше, тиж будзе потребно ше приявиц, а отримаю их други волонтере Центру „Нїтка”. Поволани шицки млади од 16 до 26 рокох, а орґанизаторе обчекую приход младих и з других местох.

