ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель розписала три значни конкурси зоз вецей обласцох за котри можу конкуровац здруженя, дружтва и клуби з териториї општини за програми з реализацию у 2018. року.

Медзи нїма конкурс за финасованє и суфинасованє рочней програми у обласци спорта. Конкурсну документацию мож превжац особнє на писарнїци Општинскей управи Жабель, у Спортским союзу Општини Жабель и урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs. Вецей информациї мож достац и при Зоранови Шолая котри член Општинскей ради задлужени за спорт на телефон 064/867-91-73 кажди роботни дзень од 8 по 14 годзин, або на мейл solajaopstina@gmail.comvece@zabalj.rs. Конкурс отворени по 25. януар.

Розписани и конкурс за церкви и вирски заєднїци за хтори документацию мож превжац на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs. Вецей информациї мож достац на 064/81-44-502 або мейл jadrankasavin@gmail.com. И тот конкурс отворени по 25. януар.

Општина розписала конкурс за финансованє або софинансованє проєктох и програмох у култури и уметносци. Вецей информациї мож пречитац на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs, на число телефона 064/81-445-02 або на мейл vece@zabalj.rs. Конкурс отворени по 28. януар.

