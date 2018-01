Унапредзиц продукцию през едукациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримана друга едукативна презентация у рамикох Жимскей паприґарскей школи котру орґанизує Здруженє паприґарох ,,Капсикум анумˮ.

На вчерайшей презентациї свойо продукти и искуства представели фаховци зоз компанийох Agrimatco”, „Elton corporation” и „Eco patent”, з Вербасу. Перши дзень, вовторок 16. януара, парасти мали нагоду провадзиц викладанє „Savacоop”, „Nutrileaders”, „Naturcolsanting” и „Mineral Pro”.

На першей презентациї, Славко Малацко, спред Здруженя поволал шицких парастох же би були цо активнєйши на преподаваньох, же би дзечнє приповедали о проблемох з котрима ше стретаю у продукциї.

Жимска паприґарска школа ше орґанизує уж седми рок за шором, свойо викладаня векшином отримую фаховци з обласци рошлїнскей защити и нашеньских хижох, осиґуруюцих хижох, банки и други, котри углавним и спонзоре манифестациї ,,Днї керестурскей паприґиˮ. Попри тим, Керестурци буду мац нагоду слухац и нєзависних фаховцох, и факултетских професорох з обласци рошлїнскей продукциї.

Презентациї ше отримую кажди вовторок и шттварток на 17 годзин, шицки у ресторану ,,Червена ружаˮ, а остатня будзе 13 фебруара.

