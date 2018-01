Швето означели и Руснаци у Кули

КУЛА – Националне швето Руснацох у Сербиї вчера вечар шветочно означене и у кулским Руским КУД „Др Гавриїл Костельник”, з културно-уметнїцку програму и емитованьом виривка з филма „Операция Висла”. Спред Националного совиту Руснацох присутни бул предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Присутним членом Дружтва и госцом швето повинчовал предсидатель Дружтва Владимир Бучко, а потим зоз даскельо народнима шпиванками наступели дуети – Амалия и Ярослав Ковачово и Ксения Жирош и Мария Сивч, як и Жридлова ґрупа, под руководзеньом Еуфемиї Планкош.

Филм „Операция Висла”, автора Андрея Копчи з Польскей, кратко представел предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, а присутни мали нагоди опатриц 20 минутови виривок з филма, котри емитовани прешлого року на другим Медзинародним „Русин филм фесту” у Шидзе. Директорка Фестивала, Саня Тиркайло, поволала присутних на тогорочни, штварти фестивал котрому тема будзе „Подкарпатє вчера и нєшка”.

По програми предлужене друженє з коктелом и руску шпиванку.

Означованє Националного швета Руснацох у Сербиї по наших местох нєшка будзе закончене з пригодну програму у Беоґрадзе и Централну преславу у Суботици.

