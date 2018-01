Нєшка у Суботици Централна преслава Националного швета Руснацох

СУБОТИЦА – Националне швето Руснацох у Сербиї, котре ше преславює 17. януара, того тижня означене у шицких Подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох и других местох дзе жию Руснаци, з пригоднима шветочнима програмами. Коруна преслави будзе нєшкайша Централна преслава у Суботици.

Шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у Францисканскей церкви Св. архангела Михаїла на 17 годзин.

У вестибилу Городскей хижи у Суботици на 18,15 почнє вистава роботох Александра М. Лукича, Еуґена III Кочиша и Андреи Палатинус, а на 19 годзин промоция Моноґрафиї „Руснаци у Суботици” и Етно-стол у голу Городскей хижи.

Шветочна академия у рамикох Централней преслави будзе у Велькей сали на 20 годзин, a приход наявел, медзи другима госцами, предсидатель Покраїнскей Влади Иґор Мирович.

На 21,30 годзин, у Мадярским културним центру „Непкер” (Жарка Зренянина 11), отрима ше шветочни коктел.

З тим будзе закончене означованє Националного швета Руснацох, хторе ше того року отримує єденасти раз за шором.

